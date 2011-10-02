Спецоперация по уничтожению киллеров в Одессе (фото)

Начальник Управления МВД в Одесской области Михаил Яцков после спецоперации по задержанию преступников, которые 30 сентября расстреляли милиционеров в Одессе.

По сообщению Управления по связям с общественностью МВД Украины, в ходе спецоперации уничтожены два человека, при попытке задержания которых накануне погибли 2 сотрудников милиции и еще 4 были ранены.

Злоумышленники скрывались в одной из частных гостиниц близ «9-й станции Фонтана».

Преступники оказали жесткое вооруженное сопротивление, открыли огонь из автоматического оружия. Правоохранители были вынуждены применить оружие на поражение.

Как сообщил газете "Сегодня" источник в правоохранительных органах, на месте найдены четыре тела. В частности, по его словам, убитых киллеров было не двое, как отмечается в официальном сообщении МВД, а трое. При этом на поле боя нашли четыре трупа, включая главаря банды - чеченца Аслана ДИКАЕВА, и, возможно, гражданского человека, сказал собеседник газеты.

«Тела сильно повреждены разрывами, - отметил он. - Для нас это тоже было неожиданностью, мы думали, что бандитов двое».

«Что касается информации о двух убитых, то есть команда из министерства пока не сообщать прессе, что найдено 4 трупа - не исключено, что погиб мирный житель, и все нужно тщательно проверить», - сказал источник.

Фото Максима Скрипки / УНИАН

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