Яхта с российско-украинским экипажем вышла в два кругосветных плавания

Из Севастополя в полярное плавание под парусами в воскресенье вечером отправилась яхта «Скорпиус» с российско-украинским экипажем на борту.

Как передает кореспондент УНИАН, капитан и владелец яхты россиянин Сергей НИЗОВЦЕВ в интервью журналистам перед началом торжественной церемонии проводов сообщил, что цель и задачи плавания – «совершить два полярных кругосветных плавания, вокруг Антарктики и вокруг Арктики, установить несколько рекордов. Кроме того, мы выполняем несколько научных задач».

Отвечая на вопрос, какие именно рекорды планируется установить, С.НИЗОВЦЕВ сказал: «Если нам удастся, и позволит ледовая обстановка, мы зайдем на 77 градусов южной широты, в море Росса. Если все будет так, как мы планируем, мы осуществим две полярные кругосветки за один календарный год – с сентября текущего года по сентябрь следующего года (имеется в виду обойти Антарктиду, подняться на север и обойти Арктику – УНИАН)».

Капитан также сообщил: «Ну, и по длине маршрута – 70 тысяч морских миль, и продолжительность экспедиции 2,5 года – это достаточно много. Думаю, что в некоторых смысле мы в историю яхтенного спорта войдем».

По словам С.НИЗОВЦЕВА, с самого начала он планировал подобрать именно многонациональный экипаж. «И остановился на российско-украинском варианте, четыре на четыре (один член экипажа – кок - женщина)».

Он добавил, что «за последние 20 лет политики наших государств сделали все возможное и невозможное, чтобы наши два великих народа были разобщены. И если в результате этой экспедиции хотя бы один процент услышавших то, что у нас состоялось, именно в таком, российско-украинском формате, почувствует гордость за два братских народа, я буду считать свою задачу выполненной».

Бюджет экспедиции составляет 2 млн.евро. «Думаю, что впишемся, если не будет чрезвычайных происшествий», - предположил С.НИЗОВЦЕВ.

По его информации, заправки топливом планируется осуществить на Канарских островах, в аргентинских портах, в Чили. «В январе планируется заправиться на российской станции «Мирный» (90 градусов восточной долготы) мы рассчитываем дозаправиться с борта российского научного судна «Академик Федоров».

Вместе с тем, как подчеркнул капитан, «рассчитываем большую часть маршрута пройти под парусом, и только там, где необходимо – будем включать двигатель».

Автономность плавания яхты составляет 2,5 тысячи морских миль, она оснащена современным оборудованием, в том числе спасательным. «Я думаю, что с безопасностью у нас все хорошо. На борту квалифицированный экипаж, надеюсь, что внештатных ситуаций не возникнет, а если случатся, то постараемся с честью выйти из них», - сказал С.НИЗОВЦЕВ.

Участники экспедиции планируют побывать в украинских полярников на станции «Академик Вернадский», везут им, частности, коньяк украинского производства.

Как сообщил журналистам первый заместитель главы Севастопольской ГГА Сергей САВЕНКОВ, в Севастополе экипаж яхты снабдили продуктами питания, всем необходимым. «Экипаж получил украинское сало, фрукты, овощи, провизию, севастопольское вино, сувениры города-героя Севастополя», - отметил чиновник.

В церемонии проводов яхты приняли участие представители командований Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота России, военные оркестры двух флотов.

Возвращение «Скорпиус» в Севастополь запланировано на март 2013 года.