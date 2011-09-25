Франция возьмет в концессию кладбище в Севастополе

Севастополь передаст на баланс Франции французское кладбище времен Крымской войны 1854-1856 гг.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, в частности, возможность концессии французского кладбища времен Крымской войны 1854-1856 годов обсудили в ходе встречи в Севастополе замглавы СГГА Владимир АРАБАДЖИ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР.

Как отметил посол, «французское кладбище находится в неплохом состоянии, но оно нуждается в постоянном уходе и сохранении. В связи с этим французская сторона предлагает взять на себя все расходы по содержанию и сохранению кладбища, если город Севастополь согласится нам его передать».

В сообщении подчеркивается, что стороны достигли «полного взаимопонимания по данному вопросу».

Справка УНИАН. По окончании Крымской войны 1854-1856 годов на территории Севастополя оказалось несколько французских кладбищ, от Камышовой бухты до Байдарской долины. Со временем французское правительство настояло на захоронении своих генералов, офицеров и рядовых на собирательный некрополь, неподалёку от бывшей главной квартиры французской армии. В 1863 году французы устроили воинский некрополь, площадью около одного гектара.

По разным источникам, в период Крымской войны потери французов составили от 45 тыс. 874 человека до 95 тыс. 615 человек.

В 1982 году некрополь был разрушен. Осенью 2004 года французская делегация участвовала в открытии французского мемориального комплекса, построенного на средства Французской Республики. Мемориал находится на территории бывшего французского воинского некрополя, на 5-м километре Балаклавского шоссе.