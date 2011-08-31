Жена Черновецкого в суде дает задний ход

Супруга мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Алина АЙВАЗОВА просит суд оставить без рассмотрения ее заявление о разводе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ зачитала сегодня в начале судебного заседания по поводу расторжения брака Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и А.АЙВАЗОВОЙ судья Печерского районного суда Киева Галина СУПРУН.

В свою очередь, представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в судебном процессе Анатолий СВИНЦИЦКИЙ сказал: «Мы считали бы целесообразным рассмотреть заявление по существу».

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по этому гражданскому делу.

Как сообщал УНИАН, инициатором развода была супруга Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Ранее она называла причиной заявления о разводе желания поднять рейтинг мужа.

В частности, на вопрос, почему она подала на развод, А.АЙВАЗОВА сказала: «Мне звонили по телефону и рассказывали, что у него есть молодая красивая женщина, с которой он ездит отдыхать. Но я восточная женщина, и я ревнива… И я не могу спокойно реагировать, когда мой муж посылает открытки, и не только своим бабушкам, но и девушкам. Я подала иск, чтобы привлечь внимание публики и поднять рейтинг своего мужа».

В свою очередь, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что уважает свою жену, но развод с ней считает неизбежным.

«То, что происходит сегодня в моей семье, точнее в отношениях между мной и моей женой, логически обязательно завершится разводом. Поскольку мы уже не живем вместе, как муж и жена, уже очень многие годы”, - заявил мэр.