Как я искала няню

Реплика

В процессе поисков няни для своего ребенка я так исследовала этот рынок в Киеве, что уже можно писать научный трактат. Вывод следующий: каждый, кто ничего не умеет, не хочет работать, но при этом хочет денег, – идет в няни. Случаются, конечно, и хорошие, работящие люди, но таких передают «из рук в руки», и найти такую няню непросто.

Нянями хотят быть все – от 17-летних до 65-летних женщин, все хотят зарплату минимум 400 долларов, при этом готовьтесь, что за эти деньги няня будет иметь «большой опыт работы в обеспеченных семьях» и больше ничего.

Что имеется в виду под словом «опыт» – непонятно. На вопрос «что вы умеете?» кандидатки в няни отвечают: накормить, погулять. Нередко это люди, которые плохо говорят литературным языком, не знают английского, что-то слышали о методиках развития, не имеют высшего (а то и никакого) образования. О музыкальных или хореографических занятиях, конечно, вообще не идет речь. То есть эти люди не способны чему-то научить ребенка.

За что же тогда 400 долларов? За тупик. Если няни так дороги, значит, на них есть спрос. А спрос есть, потому что нет конкуренции. Коммерческих нормальных садиков на весь Киев – с десяток, и те переполнены. В обычных садиках – по 25–40 человек в группе. Вот и вынуждены семьи платить непомерную цену людям, которые не только не специалисты своего дела, а просто ничего толком делать не умеют.

Среди приезжей «лимиты» вообще бытует мнение, что на въезде в столицу стоит очередь из олигархов, которые тут же отваливают няням по тысяче долларов зарплаты. Потому и оставляют жительницы провинциальных городов дом, хозяйство, работу в младших классах школы и подаются в Киев охотиться на олигархических папаш и мам.

Это потом уже выясняется, что даром никто денег не дает, что за 500–600 долларов в доме богатых хозяев нужно дневать и ночевать, убирать, мыть унитаз, готовить на всех и т. п. Однако средним семьям, которые могут заплатить няне 300 долларов, а то и все 400 (но за то, что ребенка еще и чему-то научат) от этого не легче – приходится искать «свою» няню среди десятков одиноких, неустроенных, бездетных, ленивых и очень жаждущих денег женщин. Та, у которой в семье всё в порядке, есть муж, дети, дом, очень редко попадётся вам среди желающих работать няней или гувернанткой. А именно на такую уравновешенную, добрую и довольную жизнью няню хотелось бы оставлять свое чадо. Вместо этого приходится доверять самое дорогое в чем-то ущербному человеку.

Есть и другие наблюдения: большинство кандидаток в няни хотят работать с младенцами, считая, что с ними проще – накормила, спать уложила, а сама – за журнальчик, или с подружкой по телефону....

В процессе поисков было много смешного. Чего стоит объявление – «няня 65 лет, интим не предлагать», – или няня-гувернантка, которая по телефону ответила прокуренным голосом: «С детьми не работаю!». Звонили нам и гувернёры, которые интересовались мамой, а не ребенком.

Так я сделала для себя открытие, что в газете объявлений под рубрикой о нянях и гувернёрах скрываются труженицы и труженики рынка секс-индустрии.

“Утешает” то, что проблемы у нас не только на рынке нянь. Найти хорошего специалиста и за нормальные деньги – вообще проблема. Действует принцип «стоящего такси» – искатели работы вместо того, чтобы стартовать с меньших денег, заламывают цену и, как таксисты у дороги, надеющиеся поймать клиента, который вместо 10 гривен выложит 50, – ждут... Каждый – своего лоха.

А мы, работодатели, лохами быть не хотим!

Антонина Лесич, г. Киев