В Киеве горел “Пізнайко”

В Киеве в результате ночного пожара уничтожено имущество редакции детского журнала “Пізнайко”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве.

Сообщение о пожаре на территории ОАО „Киевский мотозавод” по ул. Мельникова, 38-А, где редакция журнала арендовала помещение на седьмом этаже, поступило в оперативно-координационный центр пожарно-спасательной службы МЧС Киева сегодня ночью в 3.48.

Из-за интенсивного горения в одном из окон седьмого этажа был объявлен повышенный ранг вызова „Пожар 1-бис”.

Почти час понадобилось пожарникам для ликвидации пожара. Соседние офисы не пострадали.

В результате пожара была уничтожена офисная техника, мебель, личные вещи и все, что находилось в помещении на седьмом этаже. Пострадал и офис этажом выше.

Причину пожара устанавливают специалисты опытно-испытательной лаборатории.