Поезд «Черновцы-Симферополь» сбил насмерть женщину
11:45, 12 августа 2011Разное
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В Красноперекопском районе Крыма поезд «Черновцы-Симферополь» сбил насмерть женщину.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
Информация об инциденте на железнодорожной станции «Воинка» поступила к спасателям днем 11 августа.
По словам очевидцев, поезд подавал звуковые сигналы, тем не менее, 54-летняя жительница села Воинка пошла через рельсы, не обращая на них внимания.
От полученных травм женщина погибла на месте.
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