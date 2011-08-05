Объясните мне, господа судьи-прокуроры, зачем в деле Тимошенко такая спешка?

Допустим вещь фантастическую: дело Тимошенко не имеет никакого отношения к политике – там чистый криминал, и назначенный компьютером господин Киреев демонстрирует верховенство права и торжество Закона.

Но объясните мне, господа судьи, прокуроры, киваловы и пшонки – а к чему такая срачка-горячка? Куда спешит правосудие, почему оно так раздражается, нервничает, дергает бровями, когда подсудимая затягивает дело, медленно читает все его тома, увольняет адвокатов и т.д?

Ну и что, если медлит? Кто проиграет от того, что истина будет установлена не через неделю, а через месяц? Или даже через год-два? Какая необходимость для общества так спешить? Что здесь такого срочного?

...То-то и оно.

Как ни крути, как не оправдывай эту власть и президента, который, как известно, «выполнит любое решение суда», - а дело сие имеет исключительно политический характер. Это признают как сторонники Тимошенко, так и те, кто за нее никогда голосовать не собирается. Только оценивают этот процесс по-разному. Сторонники возмущаются, ругаются, а «ненавистники» говорят, так ей и нужно, хотя понимают, что дело совсем не в газовых соглашениях, а в том, что их кумир на Банковой не желает видеть ее в парламенте...

Не знаю, чем оно все закончится. Не знают этого и технологи и кураторы этого процесса из Администрации президента – все, на что они способны, так это придумывать какие-то тактические ходы. Иногда совсем бессмысленные – как, например, заставить прокуроршу накрутить на голове такую же косу, как у Тимошенко. Чтобы народ потешался и меньше думал о политическом подтексте процесса.

Но у меня есть еще один вопрос к Кузьмину-Пшонке, а также к их хозяевам на Печерских холмах. А почему это вы умолкли о деле Кучмы? Почему этот господин до сих пор на свободе? Или, может, отпала политическая целесообразность?

Елена Лищинская