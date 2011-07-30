Старшая внучка королевы сегодня выходит замуж за регбиста (фото)

Уже вторая за этот год королевская свадьба ждет Великобританию в субботу - старшая внучка королевы Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Филлипс и ее давний партнер регбист Майк Тиндэлл свяжут себя узами брака на скромной закрытой церемонии в Эдинбурге.

Три месяца назад, замечает РИА Новости, она еще была гостьей на стоившей десятки миллионов фунтов свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Теперь сама отправляется под венец, хотя здесь не будет ни телевизионных трансляций, ни дорогих сувениров, ни карет, а британские журналисты называют эту свадьбу скорее "спортивной", чем королевской.

Церемония пройдет в узком дружеском и семейном кругу в церкви Кэнонгейт недалеко от дворца Холируд, шотландской резиденции королевы, которая и даст праздничный банкет.

Церемония венчания может стоить молодым всего 600 фунтов. По официальному прейскуранту, аренда помещения стоит 300 фунтов, еще 75 - органисту, 25 - церковному служащему, который будет вести церемонию, плюс пожертвование минимум в 200 фунтов.

Филлипс, которой сейчас 30 лет, - самая старшая из внучек Елизаветы II, 13-я в очереди британского престолонаследия. Она дипломированный физиотерапевт, работает с лошадьми, профессионально занимаясь конным спортом, в 2006 году принесла Британии золотую медаль на Всемирных конных играх.

С 32-летним Тиндэллом, выступающим за Глостерский регбийный клуб, она познакомилась в 2003 году. В свое время он даже был капитаном английской сборной.

Историк британской королевской семьи Хьюго Викерс называет пару больше "спортивными знаменитостями", чем королевскими, и говорит, что это не "Тиндэлл входит в королевскую семью, а скорее Зара выходит из нее".

Де-юре Зара, дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, хотя и стоит в очереди на британский престол, членом того узкого круга, который в Британии называется "королевская семья", не является. Она мало участвует в публичных мероприятиях и, по словам все того же Викерса, "девушка вполне приземленная".

Свадьба не будет транслироваться по телевидению и не привлечет столько внимания, сколько венчание Уильяма и Кейт, но, безусловно, станет важным для самой Шотландии, где популярна идея независимости: выбор места венчания может сделать монархию более популярной.

Все фоторепортажи