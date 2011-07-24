Почитатели Эми Уайнхаус возлагают цветы к ее дому (фото)
15:45, 24 июля 2011Разное
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Звезда соул-джаза умерла в 27 лет
Поклонники британской звезды соул-джаза Эми Уайнхаус приходят к ее дому в северном Лондоне, чтобы возложить цветы и поставить свечки.
В открытках, вложенных в цветы, высказывается сожаление о безвременной кончине талантливой исполнительницы, которая умерла в возрасте неполных 28 лет. В них говорится о том, что память о ней останется, сообщает Би-Би-Си.
Коллеги по музыкальному бизнесу отмечают уникальный голос, благодаря которому Эми Уайнхаус прославилась во всем мире, несмотря на проблемы, которые сопровождали ее жизнь.
Причины смерти Эми Уайнхаус пока неизвестны, а результаты вскрытия будут известны на следующей неделе.
Фото Reuters и AP
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