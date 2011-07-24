Почитатели Эми Уайнхаус возлагают цветы к ее дому (фото)

Поклонники британской звезды соул-джаза Эми Уайнхаус приходят к ее дому в северном Лондоне, чтобы возложить цветы и поставить свечки.

В открытках, вложенных в цветы, высказывается сожаление о безвременной кончине талантливой исполнительницы, которая умерла в возрасте неполных 28 лет. В них говорится о том, что память о ней останется, сообщает Би-Би-Си.

Коллеги по музыкальному бизнесу отмечают уникальный голос, благодаря которому Эми Уайнхаус прославилась во всем мире, несмотря на проблемы, которые сопровождали ее жизнь.

Причины смерти Эми Уайнхаус пока неизвестны, а результаты вскрытия будут известны на следующей неделе.

Фото Reuters и AP