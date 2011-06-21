8 лет получил водитель, по вине которого погибли пять человек

В Житомирской области к 8 годам заключения осужден водитель, по вине которого в ДТП погибли пять человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора области Татьяна ГОША со ссылкой на начальника отдела поддержки государственного обвинения в судах Татьяну МАГАЛЕЦКУЮ.

По ее словам, такое решение принял апелляционный суд Житомирской области.

Суд оставил без изменений приговор Коростышевского районного суда, который назначил наказание водителю, нарушившему правила дорожного движения. Виновник ДТП был осужден на срок 8 лет и 6 месяцев заключения с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Такой приговор суд первой инстанции вынес, учитывая положительную характеристику подсудимого и приняв во внимание то, что водитель-нарушитель является инвалидом второй группы, человеком преклонного возраста.

Суд, однако, руководствовался теми обстоятельствами, что в результате ДТП погибли пять человек, и такая потеря является неотвратимой.

ДТП произошло 12 марта 2010 года неподалёку от с. Царевка Коростышевского района Житомирской области. Двигаясь утром по автодороге Киев-Чоп водитель автомобиля допустил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, и, прежде чем повернуть, не убедился в полной безопасности на трассе. В результате чего он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибли 5 человек - водитель и трое пассажиров, ехавших во встречном авто и пассажир, который был в салоне автомобиля водителя, нарушившего правила дорожного движения.