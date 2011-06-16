Шоу «Холостяк»: «родовое гнездо» Нади оказалось съемной квартирой

Одна из участниц шоу «Холостяк» на СТБ – капризная Надя принимала “холостяка” в «родительском доме» с цыганским хором («А цыганская дочь за любимым в ночь...»), показывала ему свои фото в своей собственной спальне.

Дом, обставленный резной мебелью и украшенный лепниной, полностью отвечал имиджу Надежды, которая неоднократно заявляла о своей «голубой» крови. Ее родители также старательно «лепили» из себя благородных дворян. И что же? Стоило В УНИАН появиться мнению «Холостяк» - шоу, которое влюбляет, или разочаровывает?, - как в комментариях один из зрителей шоу или, скорее всего, человек, причастный к съемочному процессу, вдруг выставляет интересную ссылку на описание и фото квартиры в Черновцах, которая посуточно сдается в аренду.

У любого, кто видел эпизод знакомства “холостяка” Максима Чмерковского с родителями Нади, не возникнет никаких сомнений, что эта четырехкомнатная квартира и есть то самое «дворянское гнездо», где якобы живет Надя с родителями.

Чтобы окончательно в этом убедиться, звоню владельцу квартиры, его номер указан на квартирном сайте. Интересуюсь размещением четырех человек на следующие выходные и ценой.

На двое суток – 150 долларов, а если на три – будет по 70 за сутки, говорит дядя. Я иду ва-банк и говорю: «Это же у вас “Холостяка” снимали?»

Пауза.

«Так вы и это уже знаете?», - спрашивает хозяин.

«Знаю, - отвечаю я. - А холостяка в квартире обеспечите?»

«Но зачем вам тот холостяк – своих таких вон полно», - шутит дядя.

«Видите, какая популярность теперь у вашей квартиры, - говорю я».

«Если бы я этим пользовался, то вы бы мне уже платили по 300 долларов», - парирует дядя.

Интересно, почему канал СТБ не снимал «домашнюю» сцену в настоящем Надином доме? Жилье девушки не отвечало ее «графскому» имиджу? Или это такой «формат», где все сначала ненастоящее, тогда, вероятно, и квартиры других претенденток, где они «у себя дома» трогательно принимали будущего жениха – также «липовые», а все их родственники – просто актеры...

Антонина Лесич, MANDRY