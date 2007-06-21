ДТП на Московском мосту: разбились шесть машин (фоторепортаж)

В Киеве на Московском мосту произошло масштабное ДТП, сообщает "Сегодня". Водитель автомобиля «Форд-Фиеста» выскочил на полосу встречного движения: машина столкнулась с «Деу», взлетела в воздух и упала на капот другого «Форда», пролетела над «Альфа-Ромео» и остановилась под «Богданом».

Фото Магнолии ТВ