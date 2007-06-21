ДТП на Московском мосту: разбились шесть машин (фоторепортаж)
13:49, 21 июня 2007Разное
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«Форд-Фиеста» выскочил на встречную полосу
В Киеве на Московском мосту произошло масштабное ДТП, сообщает "Сегодня". Водитель автомобиля «Форд-Фиеста» выскочил на полосу встречного движения: машина столкнулась с «Деу», взлетела в воздух и упала на капот другого «Форда», пролетела над «Альфа-Ромео» и остановилась под «Богданом».
Фото Магнолии ТВ
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