ДТП на Московском мосту: разбились шесть машин (фоторепортаж)

13:49, 21 июня 2007
Разное
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«Форд-Фиеста» выскочил на встречную полосу

В Киеве на Московском мосту произошло масштабное ДТП, сообщает "Сегодня". Водитель автомобиля «Форд-Фиеста» выскочил на полосу  встречного  движения: машина  столкнулась с «Деу», взлетела  в воздух и упала на капот другого «Форда», пролетела над «Альфа-Ромео» и остановилась под «Богданом».

Фото Магнолии ТВ

 

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