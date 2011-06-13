В подземном переходе на Майдане в урне взорвался баллончик

Сегодня утром в Киеве в подземном переходе на Майдане Незалежности в урне для мусора взорвался баллончик из-под аэрозоля.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, сообщение об инциденте поступило по телефонной спецлинии "102" в 4.45.

Оперативные группы, прибывшие к месту происшествия, установили, что причиной взрыва стал обычный бытовой баллон аэрозоля, который кто-то по неосмотрительности выбросил в тлеющий мусор. "Вследствие взрыва потерпевших нет, повреждений имущества - тоже", - отметили в милиции.