Пожар на крыше дома: пострадали четверо детей

В Луганской области в результате пожара пострадали четверо детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, утром 11 июня в городе Червонопартизанск Свердловского района Луганской области на крыше пятиэтажного жилого дома возник пожар.

В результате пожара пострадали четверо детей (2001, 2003, 2005 и 2008 г.р.), которые с легким отравлением продуктами горения госпитализированы в городскую больницу.

Пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар ликвидирован.

Огнем уничтожена двухкомнатная квартира и домашние вещи, крыша дома на площади 1 тысяча 560 квадратных метров и три квартиры повреждены. Предварительная причина пожара – детские шалости с огнем.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.