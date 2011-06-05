Ветром унесло надувной замок с детьми
17:03, 05 июня 2011Разное
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В Нью-Йорке пострадали 13 человек
Порывы ветра на юге американского штата Нью-Йорк опрокинули аттракцион в виде большого надувного замка, в котором играли дети, пострадали 13 человек, передает CNN.
Инцидент произошел на острове Лонг-Айленд во время турнира футбольного клуба Oceanside United Soccer Club.
"Дети были внутри надувных домиков, когда их сильными порывами ветра подняло в воздух. Когда надувные конструкции упали на землю, они начали переворачиваться, упав с размаху на находившихся вокруг людей", - сказал телеканалу офицер полиции округа Нассау Эрик ИВЕНСЕН.
Тринадцати пострадавшим была оказана медицинская помощь в местных лечебных учреждениях.
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