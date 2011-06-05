Ветром унесло надувной замок с детьми

Порывы ветра на юге американского штата Нью-Йорк опрокинули аттракцион в виде большого надувного замка, в котором играли дети, пострадали 13 человек, передает CNN.

Инцидент произошел на острове Лонг-Айленд во время турнира футбольного клуба Oceanside United Soccer Club.

"Дети были внутри надувных домиков, когда их сильными порывами ветра подняло в воздух. Когда надувные конструкции упали на землю, они начали переворачиваться, упав с размаху на находившихся вокруг людей", - сказал телеканалу офицер полиции округа Нассау Эрик ИВЕНСЕН.

Тринадцати пострадавшим была оказана медицинская помощь в местных лечебных учреждениях.