Вместо развлечений для детей в музее организовали показуху для начальства

Терпеть ненавижу массовые мероприятия, каждый раз нахожу сотни причин, чтобы избежать в них участия. Но в этот раз жизнь распорядилась по-своему, а яркие картинки, как оказалось позже, отнюдь не рядовой «феерии» стали поводом написать об увиденном.

В субботу, 28 мая, решила с внуком съездить в Переяслав-Хмельницкий, чтобы показать ему музей (к счастью, сохранившийся) под открытым небом народной архитектуры и быта, так сказать, культурная программа на выходные. Когда подъезжали к месту, поразила расчищенная парковка и огромное количество автомобилей. Многие автобусы были с надписью «Школьный».

При входе в музей была ошарашена еще больше. Вдоль основной аллеи стояло несколько десяток палаток с указанием района, люди в этнической одежде пели народные песни, пританцовывали и зазывали к столу. А они были заставлены закуской и не только – бутылки с оковитой, вареники, сало, битки, мясная и рыбная нарезка, пампушки, пирожки и прочие изыски национальной кухни вперемешку с овощами насыщали воздух вкусными запахами, будоражащими не на шутку желудок. Дети ринулись к столам, что вполне объяснимо их непосредственностью. Но, увы, из палаток неслось: «Подождите немного, пусть начальство пройдет». В ожидании, видимо, «основных гостей» праздника, в палатках, на которых гордо реяло «Партия регионов», спешили прикрыть угощенья. У одной из колоритных зазывал, которые уже, судя по активности, успели вкусить кулинарные шедевры, попыталась разузнать, что же здесь происходит. Но в ответ услышала: «Сама не знаю, привезли на фестиваль, а что к чему…»

Как выяснилось, в музее проходил первый Международный фольклорный фестиваль «Світовид». Он организован был Киевской облгосадминистрацией, министерством культуры и прочими соответствующими ведомствами, действо проходило при поддержке киевской областной организации «Партии регионов» - состав, конечно, убедительный и многообещающий. Как анонсировали власти, в фестивале должны были принять участие, кроме украинских коллективов, представители Хорватии, Польши, Беларуси и России. Но, увы, нам довелось увидеть только коллективы «братских народов».

Пока звучали выступления вип-персон, а также артистов-аматоров, угощенья томились под салфетками в 30-градусную жару. В центре аллеи работали павильоны без указания территориальной принадлежности, там велась бойкая торговля. Устав ждать основных претендентов, в палатках стали выкрикивать: «Где же Присяжнюк?» (губернатор Киевской области). Охранники с проволокой в ушах отвечали: «Он выбирает дудочку, сейчас у раскладок сувениров».

Не дождавшись бенефициария праздника, мы отправились к павильонам. Прилегающая территория к ним была тщательным образом убрана, как, впрочем, и экспонаты. Но «соглядатаи» многочисленных архитектурных строений были молчаливы, на вопросы об исторической справке отвечали скупо – все указано на табличке, чем собственно мы и воспользовались. В целом, было такое ощущение, что попали не в музей, а на пиршество.

Парк огромный, и чтобы его обойти и все рассмотреть, нужен не один час. Приустав, заметили, что спустя некоторое время лавочки обустроили подвыпившие посетители, а дети, для кого и было уготовлено действо, оказались не совсем основными его героями. К примеру, обещанные властью мастер-классы по народным промыслам сводились к тому, что парень лет двадцати сажал к гончарному кругу малыша из очереди и под раскаленным солнцем лепил с ним миску, а если кто и хотел повторить увиденное, то не выдерживал ожидания. Еще один залихватский паренек учил справляться с хлыстом, а двое его «соратников» - бить в барабаны. Но все эти предложения не были бесплатными, и семья вряд ли могла себе позволить двоих своих ребятишек отправить на такие творческие уроки, стоимость которых была от 10 до 30 гривен.

Может, организаторам нужно было сэкономить на бесплатных горячительных напитках, пиве, и одарить ребят, к примеру, мороженым или хотя бы сладкой водой, если уже не хватало на оплату предлагаемых развлечений. Ведь все это организовывалось ради детей – они главный акцент мероприятия.

Когда наш экскурс закончился, на выходе мы увидели садящихся в машины «основателей» торжества. Тут и невооруженным глазом понятно, почему на детей не хватает – все как одна авто были представительского класса – «Порш Кайен», «Тойота Ленд-крузер», мерседесы и пр. Машины с несколькими нулями в номерных знаках стремительно покидали парковку…

А сидящим в них персонам стоило бы задуматься, подходящее ли место музей для такого пиршества, а также о ярких плакатах на будущие торжества – «Детям сегодня все бесплатно.» А что касается туризма, на развитие которого и прицелилась власть, то явно не хватает содержательной экскурсии, а также приличного кафе и хотя бы небольшой гостиницы, где, не отравившись лакомствами, можно чудно переспать и отправиться дальше знакомиться с традициями европейской страны – Украины…

Елена Быстрицкая, УНИАН