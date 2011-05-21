Экс-главу МВФ держат в старом небоскребе

Местом пребывания под домашним арестом бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана стал один из старейших небоскребов Нью-Йорка - Эмпайр Билдинг (Empire Building) в районе Нижний Манхэттен, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

Первоначально предполагалось, что экс-глава МВФ будет находиться под домашним арестом в апартаментах жилого комплекса Бристоль Плаза (Bristol Plaza) в самом фешенебельном квартале Верхний Манхэттен. Однако накануне вечером представители прессы попытались прорваться в здание (Бристоль Плаза), по этой причине жители не согласились бы на проживание "узника" в их доме, сообщил адвокат Стросс-Кана. По его словам, бывший глава МВФ принял решение переехать "из уважения к жителям".

Как сообщил судья Верховного суда Майкл Обюс (Michael Obus), это временная мера, и в течение нескольких дней Стросс-Кану подыщут новое пристанище.

Как сообщает РИА "Новости", бывший глава МВФ ни под каким предлогом не имеет права выходить из дома. После того, как будет найдена постоянная - до окончания судебных разбирательств - квартира, он сможет покидать свое жилье только для встреч с адвокатом, визитов к врачу, посещения заседаний суда и раз в неделю - церкви. При этом он обязан будет уведомить прокуроров о своих планах минимум за шесть часов.

Охрану несет специализированная частная фирма Stroz Friedberg, сформированная преимущественно из бывших сотрудников ФБР.

Стросс-Кан находится под прицелом камер наблюдения, на него надет электронный браслет. Родственникам и знакомым арестанта можно беседовать с ним по телефону и навещать его.