В Сумах четыре дня снимали с дерева персидского кота

В городе Сумы четыре дня снимали с дерева кота: именно столько времени животное не могло спуститься с высокой липы, на которую его загнали дворовые собаки. Как передает корреспондент УНИАН, по информации сайта сумского еженедельника «Данкор», все это время кот неимоверно громко мяукал, мешая местным жителям.

ЧП произошло в Роменском микрорайоне областного центра: еще 9 мая домашний персидский кот, редко гулявший на улице, выйдя на прогулку, тут же подвергся атаке бездомных собак, которые загнали его на дерево. Липа, которой уже лет 50, имеет очень высокий и при этом «голый» ствол. С испугу, забравшись почти на самую верхушку дерева, слезть с него кот уже не смог. А тут еще стая воронья налетела на него и стала клевать.

Хозяева кота и местные жители вначале своими силами пытались спустить животное на землю, но тщетно. Потом они обратились в сумское общество защиты животных, волонтеры которого позвонили в МЧС на службу «101» с просьбой помочь снять животное. Но спасатели ответили, что такими вопросами не занимаются и посоветовали позвонить на аварийную службу горисполкома. Там тоже ничем помочь не смогли.

В четверг, 12 мая на место вызвали альпинистов, но и покорители гор не помогли: повторить маршрут кота человеку оказалось не по силам, и на половине пути альпинист сошел с дистанции. Снять кота с дерева удалось только в пятницу, 13 мая. Это сделали с помощью автовышки.