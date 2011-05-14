Германия выпустит 1 млн электромобилей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о своей уверенности в том, что Германии удастся выпустить к 2020 году один миллион электромобилей, сообщает Deutsche Welle.

По мнению федерального канцлера, Германия, несмотря на сильную конкуренцию из Азии, станет лидером в производстве транспортных средств такого типа.

Меркель констатировала, что электромобили дают прекрасную возможность освободиться от нефти.