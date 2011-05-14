Германия выпустит 1 млн электромобилей
21:40, 14 мая 2011Разное
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Уверена Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о своей уверенности в том, что Германии удастся выпустить к 2020 году один миллион электромобилей, сообщает Deutsche Welle.
По мнению федерального канцлера, Германия, несмотря на сильную конкуренцию из Азии, станет лидером в производстве транспортных средств такого типа.
Меркель констатировала, что электромобили дают прекрасную возможность освободиться от нефти.
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