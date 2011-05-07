Можно ли консолидировать украинскую нацию символами тоталитарной державы?

Мы живем таки в абсурдной стране. Ну где еще в Европе празднование исторических дат так остро раскалывает страну, и в этом расколе заинтересованы руководители государства?

В Украине такая практика в последнее десятилетие стала довольно распространенной. Создается впечатление, что каждая политическая сила, после прихода к власти пытается в вопросах толкования прошлого взять реванш. Именно так воспринимается попытка пророссийских организаций и политических партий пройти с красными знаменами по Львову. Совершенно понятно, что таким способом они хотят подчеркнуть величие не украинского, а российского народа, высокомерное отношение к «бандеровцам».

При этом никто не думает о консолидации, которая так необходима для последующего стабильного развития государства, а вспоминают об этом лишь в канун очередных выборов.

Вот несколько выдержек из избирательных обещаний нынешнего президента Украины Виктора Януковича. Еще в 2004 году в программе тогда кандидата на пост главы государства говорилось: «Времени на разрушительную политическую демагогию и неисполнимые обещания у нас уже нет. Tе, кто разрывает Украину на «западных» и «восточных», «искренних» и «искусственных» украинцев, ищет врагов внутри государства и порочит его за рубежом, должны понять, что их пора прошла». Во втором туре президентских выборов 2010 года Виктор Федорович заявил: «7 февраля 2010 года навсегда завершится противостояние двух частей Украины. Ради объединения Украины я объявлю мораторий на все те идеологические вопросы, которые разделяют народ. Моей главной обязанностью и моей целью является объединение народа ради больших изменений. Я не допущу никаких послевыборных репрессий! Я гарантирую, что в Украине будут честные и демократические выборы и свобода слова! Будут в почете права человека. Будет развиваться образование и культура». Стоит по-видимому еще вспомнить, что в 2006 году теперешний президент также подписывал «Универсал национального единства».

Все эти заявления действительно мудры и требуют немедленного воплощения в жизнь.

Вот только уже после победы на выборах Виктор Федорович почему-то забыл о своих обещаниях. И начал делать противоположное. Сначала назначил министром образования и науки Дмитрия Табачника, для которого наше государство делится на разносортных украинцев.

В своей цели «объединения народа ради больших перемен» он пошел еще дальше, позволив депутату-“регионалу” Вадиму Колисниченко проводить провокационную выставку «Волынская резня – польские и еврейские жертвы ОУН-УПА». Как все это консолидировало нацию все помнят. И вот теперь очередная порция «единения украинского сообщества» от Виктора Януковича – заявление о подписании закона о вывешивании красных флагов на День Победы. «Как только закон поступит в Администрацию, я его подпишу. Я убежден, что красный флаг, который реял на Рейхстаге в 1945 году, является символом Победы. Он должен использоваться на празднике вместе с государственным", – сообщил 4 мая президент Украины.

Интересно, что никто из нынешних чиновников не возмущается тем, что на такие вещи из госбюджета, по подсчетам специалистов, нужно потратить по меньшей мере 30 млн. грн. Помню, они во время президентской кампании, правда, как оппозиция, отмечали “бездумную трату” Виктором Ющенко десятков миллионов гривен на памятник жертвам Голодомора в то время, как страна находилась на грани финансового банкротства. Выходит, теперь финансовая ситуация в стране стабильно крепкая... Вот только почему этого не чувствуют рядовые украинцы?

Господину президенту стоило бы знать, что, кроме символа Победы, красный флаг по определению Большой советской энциклопедии: «символ государственного суверенитета СССР и непреложного союза рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического общества. Красный цвет флага - символ героической борьбы советского народа, руководимого КПСС, за построение социализма и коммунизма, серп и молот означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге СССР – символ конечного торжества идей коммунизма на пяти континентах земного шара».

Именно красный флаг висел на государственных зданиях советской Украины в 1930-х годах, когда сталинский режим уничтожил миллионы украинцев, под этим флагом проводили насильственную коллективизацию в Западной Украине, осуществляли здесь репрессии. Именно под этим флагом в СССР было уничтожено свыше 20 миллионов человек. Собственно, это является одной из причин того, что теперь в западных регионах так негативно реагируют на попытки поднять красный флаг вместе с национальным, потому что считают его враждебным.

У меня возникает вопрос: так когда же президент будет консолидировать украинский народ, как обещал в своих предвыборных заявлениях, а не еще больше углублять заложенный политиками раскол? Что-то мне подсказывает, что такие мудрые и прекрасные заявления мы услышим от него во время следующей президентской кампании.

Уверен также, что в таком поведении политиков, когда они в предвыборных программах пишут одно, а после прихода к власти делают противоположное, виноваты украинские избиратели. Если бы каждого деятеля, который не выполняет свои обещания на следующих выборах, выбрасывали на политическую помойку, мы бы жили в другой стране.

А в потасовке, которая заварилась по поводу вывешивания красных флагов, мы забыли о самих ветеранах, которых в действительности осталось очень мало... Неужели им станет легче жить, если рядом с национальным знаменем 9 мая будет висеть красный стяг?

Не стоит ли защищать этих пожилых людей хорошими социальными законами, которые бы давали им возможность на достойную жизнь? Ведь 100 гривен, или даже 1,5 тыс. в год социальной помощи от государства – это прежде всего неуважение к ним, а не забота. Мне кажется, что задание власти заключается именно в этом, а не в навязывании своим гражданам флагов тоталитарных режимов.

Владимир Гинда, историк