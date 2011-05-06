Интересует ли студентов общественно-политическая жизнь (опрос)

Более 60% студентов в Украине, России, Польше и Казахстане интересует общественно-политической жизнью в своих странах.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют результаты годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего».

Наиболее политически сознательной молодежью оказались казахи (76,5%), следом за ними – поляки (70,3%), далее - украинцы (67,2%) и россияне (64,6%).

Не очень интересуются общественно-политической ситуацией в своем государстве около трети молодых людей России (30,2%), более четверти студенческой молодежи Украины (27,2%), менее четверти молодых поляков (24,3%). В Казахстане же не интересуются общественно-политической жизнью страны только 18,1% студентов.

Комментируя результаты исследования, Президент Республики Польша (1995-2005) Александр КВАСНЕВСКИЙ отметил, что современная молодежь способна активно отстаивать основополагающие государственные ценности. «Наблюдая за событиями, происходящими в Северной Африке и на Ближнем Востоке, сразу видишь, что молодое поколение требует не только новых возможностей для собственного развития, но они борются за основополагающие ценности, такие как свобода, демократия, соблюдение гражданских прав, свобода слова, верховенство права и социальная справедливость. Молодые, образованные, открытые миру и готовые к диалогу люди говорят, участвуют в демонстрациях и рискуют не только от имени своего поколения, однако от имени миллионов людей», - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

При этом польский политик напомнил о молодых и решительных людях польской «Солидарности» в 1981 году и участниках Оранжевой революции в Украине в 2004 году. «История нации меняется. Бывают моменты славы и драматические моменты, однако молодежь, благодаря образованию, напористости и открытому сердцу, неизбежно вместе создает лучшее будущее своего общества и государства. Не сдавайтесь, не ломайтесь, а стройте и ищите союзников в этом созидании!», - призвал А.КВАСНЕВСКИЙ молодежь всех стран.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тыс. 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.