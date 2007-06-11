Гриценко выгнал офицера, который разворовывал авиаоборудование

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО лишил воинского звания капитана Олега ФИНЬКО, который разворовывал авиационное оборудование.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, во время проведения внеплановой инвентаризации авиационной техники в одной из воинских частей воздушного командования “Юг” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины была обнаружена недостача блоков управления на трех самолетах Су-25.

Проведенным служебным расследованием было установлено, что все блоки были сняты с самолетов Су-25 старшим авиационным техником инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи воинской части капитаном О.ФИНЬКО во время несения службы в суточном наряде и переданы другому лицу. Размер недостачи, возникшего в результате действий капитана О.ФИНЬКО, составлял почти 6 тыс. грн.

Военным прокурором Николаевского гарнизона в отношении капитана О.ФИНЬКО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 410 Уголовного кодекса Украины.