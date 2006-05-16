Участников “оранжевых” переговоров надо запереть, как при выборах Папы Римского

Участники переговоров о создании “помаранчевой” коалиции должны либо отказаться от всех контактов с прессой вплоть до окончательного подписания всех необходимых документов либо доверять общение из СМИ специально уполномоченным лицам.

Публичные действия участников переговоров напоминают лучшие пьесы Эжена Ионеско. Противоречивые, взаимоисключающие, а иногда и откровенно абсурдные заявления лидеров блоков, председателей партий, их заместителей, министров, уполномоченных и неуполномоченных лиц, пресс-секретарей, начальников пресс-служб и даже рядовых работников партийного аппарата заводят процесс создания коалиции в тупик. Отсюда можно сделать два вывода.

Первый — участники переговорного процесса не владеют методами и средствами политической коммуникации и связей с общественностью, что приводит к абсолютно непредсказуемым результатам, — когда из-за одного неосторожного слова вчерашние договоренности теряют силу. Партийные функционеры слишком любят красоваться перед телекамерами и быть ньюзмейкерами, из-за чего ситуация постепенно, но уверенно обретает статус необратимой.

Второй вывод напрашивается сам собой: весь этот информационный хаос создается сознательно — причем всеми участниками переговоров. И каждая сторона при этом преследует собственную цель. Одни просто не желают создавать “помаранчевую” коалицию, другие пытаются закрепить виртуальный имидж “обиженных”, полученный на выборах, ну а третьи — просто не прочь восстановить подмоченную в ходе последней кампании репутацию.

Если бы политики действительно хотели создания “помаранчевой” коалиции, то должны были бы полностью отказаться от контактов с прессой. Вообще лучше если бы их, как при выборах Папы Римского, закрыли на несколько дней в одном помещении — думаю, Украина давно уже была бы с коалицией.

Валерий Кучерук, Агентство моделирования ситуаций