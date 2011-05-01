В Тернопольской области начался «Вареник-фест»

В Тернопольской области в Збараже начался «Вареник-фест».

Как рассказали корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в его рамках состоится конкурс на самый большой вареник, конкурсы на скорость и количество выпитого пива, конкурсы караоке по исполнению казацких песен, выставка ретро-автомобилей. Также в рамках мероприятия будут презентованы туристические фирмы области и их услуги, а во дворце – фотовыставка местного фотомастера Василия БУРМЫ «Под стенами старых замков».

Также участники фестиваля смогут покататься на конях и конных экипажах, мотоциклах, понаблюдать за байкерским шоу и запуском воздушного шара.

На территории Збаражского замка будут действовать детская площадка, палаточный казацкий городок, городок народных ремесел, где свои изделия представят гончары, кузнецы, мастера вышивки, бисероплетения, изготовления куклы-мотанки.

Изюминкой праздника станет штурм Збаражской крепости с использованием штурмовых лестниц местными клубами исторической реконструкции.

Завершится фестиваль концертом с огненным шоу и фейерверком.