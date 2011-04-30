Первые в мире гонки электрокаров пройдут в Европе и США

С 6 августа текущего года в Великобритании стартует первый в мире гоночный кубок, в котором будут участвовать исключительно электрокары.

В соответствии с календарем чемпионата, опубликованным журналом Automobile, первые три соревнования пройдут на английских трассах в Сильверстоуне, Снеттертоне и Рокингхеме. В середине сентября машины выйдут на бельгийский трек в Зольдере, после чего гонки снова вернуться в Великобританию - в Брендс Хэтч. Завершающие заезды первого сезона пройдут 26 ноября и 17 декабря в США на трассах Laguna Seca и Auto Club Speedway.

В кубке будут ездить машины трех классов. В первый из них - "городской" - войдут субкомпактные Think City, оснащенные 50-сильными электромоторами, которые позволяют развивать максимальную скорость в 136 км/час и проезжать без под подзарядки около 160 километров.

Следующий, "спортивный", класс - автомобили Westfield iRacer. У таких машин два электромотора (по одному на каждое из задних колес) суммарной мощностью 260 лошадиных сил. По данным производителя, с нуля до 96 км/час спорткар способен ускоряться менее чем за пять секунд. Максимальная скорость iRacer ограничена электроникой на отметке 184 километра в час. Представители фирмы Westfield утверждают, что их автомобиль без подзарядки сможет проехать в гоночном режиме около 48 километров.

В третьей группе будут представлены прототипы электрокаров. В этом классе не будет ограничений по массе автомобиля и мощности двигателей, а победитель будет определяться по лучшему времени круга.

На данный момент свое участие в соревнованиях электрокаров подтвердили чемпион Формулы-1 Деймон Хилл, а также гонщик и каскадер Бен Коллинз, ранее игравший роль "неизвестного" пилота Стига в телепередаче Top Gear, замечает сайт Автолента.