Jeep увеличит продажи в пять раз за счет трех новых моделей

Через три года компания Jeep планирует увеличить продажи автомобилей на европейском рынке в пять раз: с 25 тысяч до 125 тысяч машин. К этому же сроку руководство концерна Chrysler рассчитывает довести число реализованных "джипов" во всем мире до 800 тысяч, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает Автолента со ссылкой на руководителя компании Jeep Майка Мэнли.

Среди будущих новинок "Джипа" - компактный кроссовер на одной из платформ "Фиата". Производство этого автомобиля планируется наладить на мексиканском заводе. В продаже в Европе, Северной и Латинской Америке такая машина появится в конце 2013-го или начале 2014 года.

Вторая модель - замена внедорожника Cherokee. Его сборка на территории США будет развернута в 2013-м, а продажи на европейском рынке запущены к весне того же года. Автомобиль станет предлагаться с системой полного привода, а в линейке моторов появится "фиатовский" двухлитровый четырехцилиндровый двигатель MultiAir мощностью 170 лошадиных сил.

Третья новинка Jeep будет производиться для всех мировых рынков на итальянском заводе Fiat в Мирафиори. На рынок такой автомобиль, многие компоненты которого планируется унифицировать с будущим кроссовером Alfa Romeo, выйдет в середине 2013 года. Машина будет в модификациях с полным и передним приводом.