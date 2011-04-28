Под Киевом автомобиль совершил наезд пятерых школьников
22:02, 28 апреля 2011Разное
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Дети шли на тренировку
В Бортничах, что под Киевом, автомобиль «Ланос» травмировал пятерых школьников.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ ГУ МВД в г. Киеве, около 16.30 автомобиль «Ланос» выехал на тротуар и совершил наезд на группу школьников - пятерых мальчиков 11-12 лет. Предварительно выяснено, что дети шли на тренировку.
Четверо потерпевших госпитализированы в «Охматдет», а еще один потерпевший доставлен в детскую больницу на улице Алишера Навои, где был прооперирован.
По факту проводится расследование.
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