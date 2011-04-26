Объединит ли красный флаг олигархов и рабочих, латифундистов и крестьян?

Что делать, когда с серпами и молотами на улице появятся не просто нищие пенсионеры, а молодые и решительные, голодные и злые...

Решение Верховной Рады относительно вывешивания красных флагов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны, может иметь куда более далеко идущие последствия, чем это кажется сейчас его инициаторам и проектантам. Полностью понятно их намерение сыграть на ностальгических настроениях тех, кто за 20 лет независимости Украины так и не почувствовал себя новым человеком, и, манипулируя старыми советскими символами и лозунгами, развернуть вектор развития нашего государства в сторону создания «русского мира» или новой Российского империи.

Однако жизнь учит, что очень часто джин, выпущенный из бутылки, вдруг оказывается слишком строптивым и непокорным своему хозяину.

Кажется, еще никто не забыл, что под красным флагом ходили не только в атаки на фашистских захватчиков – именно с красным флагом, «с Лениным в голове и наганом в руке» в 1917 году была осуществлена социальная революция, то есть изменена государственная идеология и перераспределено общественное богатство, что вызывало кровавую гражданскую войну по всей громадной империи. С красным флагом, под лозунгом «Грабь награбленное!» экспроприировали (насильственно отбирали) имущество и средства сотен тысяч людей, которые попали в списки врагов народа, были истреблены церкви и религиозные организации как чуждые пролетарскому сознанию элемент. (К сведению истинно верующих. В 1917 году в Российской империи действовало почти 80 тыс. лишь православных храмов и свыше 1200 монастырей. В результате победы краснознаменной революции до 1940 года действующими оставали едва 400 храмов).

Красный флаг реял над архипелагом ГУЛАГ, над украинскими селами, где свирепствовал Голодомор. В Красном уголке на каждом советском предприятии или учреждении проводились идеологические расправы над инакомыслящими, над евреями, которым ставили клеймо «прихвостней сионизма», над стилягами, фарцовщиками, даже над теми, кто осмеливался подать в ЗАГС заявление о разводе (была и такая кампания в конце 50-х).

Красный флаг с серпом и молотом - не только Флаг Победы, это был государственный флаг Советского Союза. Исторические параллели, как говорят, напрашиваются, и случайно ли, например, в Днепропетровске уже собирают "круглый стол" на тему: "Станет ли возвращение красному флагу статуса государственного символа в Украине началом возрождения СССР?". Уверен, что лишь Днепропетровском эта дискуссия не ограничится, найдутся желающие и в других городах поговорить о возвращении истории назад.

Поэтому давайте поразмыслим. Изображение серпа и молота символизировало, как известно, союз рабочих и крестьян, гегемонию человека физического труда. Причем такая гегемония существовала в СССР реально, хотя лишь в известной мере. Приличный, непьющий работяга на заводе всегда мог получить зарплату большую, чем обычный инженер, мог в первую очередь получить путевку в санаторий, право купить «жигуль», и, соответственно, рабочие и крестьяне имели преимущества при вступлении в ряды КПСС. Прием в этот «передовой отряд советского народа» осуществлялся по вполне определенным квотам, в которые представителей класса рабочего и интеллигенции включали в пропорции, кажется, 5 к 1. И даже попадание в вытрезвитель для пролетария и для интеллигента означало неприятности разного уровня: для первого – это лишение премии, максимум задержка в очереди на квартиру, тогда как для второго угрожало изгнанием с работы.

Если продолжать логику тех, кто в Верховной Раде голосовал за закон “О внесении изменений в Закон Украины “Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет” (относительно порядка официального использования копий Флага Победы), то, выходит, нужно дальше делать что-то не только символическое.

Ну, развесили красные флаги – одним на радость, другим назло - но если вдруг кому-то придет на голову выйти с такими флагами на неразрешенную госадминистрацией акцию, а на забастовку, на марш неповиновения, на штурм? Что делать, когда с серпами и молотами, если на улице появятся не просто нищие пенсионеры, а молодые и решительные, голодные и злые - те, кто еще выживает за счет своего малого бизнеса, сверхнормированного труда, конвертных подачек от сильных мира этого, но понимает, что нормального будущего в таком государстве нет. В современной Украине конституционное положение о социальном, правовом государстве осталось для отвода глаз, «пустые слова о праве бедных». Имущественное расслоение у нас в разы превышает показатели цивилизованных стран. Социальные лифты, о которых сейчас модно говорить, в Украине заменены коррупционными конвеєром, который выносит наверх вместе с чемоданами взяток циничных и безжалостных людей, конъюнктурщиков, способных к любой демагогии и манипуляциям.

Объединит ли красный флаг олигархов и рабочих, латифундистов и крестьян? Нет, никогда, потому что это противоестественно и нелогично, ведь красный флаг всегда означал готовность к борьбе, насилие, к крови. Заварить красную уху, пустить красного петуха – это все из лексикона людей, доведенных до края прихотями богатеев.

Очевидно, не дураки наши парламентарии-миллионеры, кое-что знают из истории. Но, в действительности, они все-таки ничего не забыли и ничему не научились, считая, что гроздья гнева могут вызреть где-то, в экзотичных странах Магриба, например, лишь не на украинской почве. Тут можно бросить людям какую-то кость от идеологии, пусть грызутся.

Украина переживает очевидный ментальный раскол, когда в одних ее регионах утешаются решением Верховной Рады, в других – недовольны и готовы к невыполнению его. О социальном расколе, об обогащении богатых и обеднело бедных на время вроде бы забыли.

На какое?

Олег Савицкий