Термиты пролезли в сейф и съели $200 тысяч наличными

Термиты проникли в банковский сейф и съели около $222 тысяч в банке на севере Индии, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию. Случай произошел в штате Уттар-Прадеш, примерно в 20–30 км от столицы штата города Лакнау.

Управляющий обнаружил термитов в одном из подразделений банка в среду.

«То, как термиты проникли в сейф – повод для расследования, – приводит слова полицейского Газета.ру. - Раньше термиты наносили ущерб только мебели и документам».

Служащим банка предъявлены обвинения в халатности в отношении хранения денег.