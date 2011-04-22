В Мариуполе выпали из окна 8-го этажа и погибли двое детей

В Мариуполе Донецкой области выпали из окна 8-го этажа и погибли двое детей – мальчики 2-х и 12-ти лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

12-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, а 2-летний умер в карете скорой помощи по пути в больницу.

Милиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.