В Мариуполе выпали из окна 8-го этажа и погибли двое детей
16:10, 22 апреля 2011Разное
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Мальчикам было 2 и 12 лет
В Мариуполе Донецкой области выпали из окна 8-го этажа и погибли двое детей – мальчики 2-х и 12-ти лет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.
12-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, а 2-летний умер в карете скорой помощи по пути в больницу.
Милиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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