Американец облаял полицейскую собаку

Житель штата Огайо Райан Джеймс Стефенс предстал в четверг перед судом за то, что облаял полицейскую собаку, находившуюся при исполнении служебных обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Полицейский оставил в патрульной машине служебного пса и пошел выяснять обстоятельства ДТП на соседней улице. Вернувшись, он увидел, как друг на друга лают закрытый в машине служебный пес и стоящий напротив 25-летний Стефенс, позже заявивший, что "пес начал первым".

По законам штата, за оскорбление полицейской собаки жителю города Мэйсон грозит крупный штраф или до двух месяцев тюрьмы. Однако адвокат заявил суду в четверг, что его подзащитный так реализовал свое конституционное право на свободу слова. "Считаете вы это умной речью или нет, но это была речь", - сказал он.

Начальник местной полиции настаивает на защите прав своего четвероногого подчиненного. Он отмечает, что действия подвыпившего мужчины не только оскорбили полицейскую собаку, но могли спровоцировать ее разбить окно автомобиля и выбраться наружу, чтобы разобраться с обидчиком уже "без слов". Вердикт суда будет вынесен позже.