Ученые к своему удивлению не нашли мутантов в 30-километровой зоне ЧАЭС

Ученые не нашли генетических мутаций в организмах в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. Об этом пишет ZN.UA.

Занимаясь изучением генетических последствий Чернобыльской катастрофы, ученые вначале поставили задачу выяснить, какое количество мутаций и в каких генах возникает под влиянием ионизирующего излучения. «И были весьма удивлены, когда мутантов обнаружить не удалось», — пишут в своей статье для ZN.UA доктора сельскохозяйственных наук, профессоры Валерий и Татьяна ГЛАЗКО.

«Это казалось парадоксальным - интенсивность ионизирующего облучения резко увеличена, количество клеток с хромосомными «поломками» в организмах возросло, а мутантов нет. Мы исследовали разные виды животных в 30-километровой зоне, но и среди них мутантов не обнаружили. Как оказалось, природа поступает мудро - они просто не рождаются, потому что в живом организме имеются сложные механизмы контроля состояния генома, и дефектные клетки «отбраковываются» еще на стадии формирования гамет», - отмечают ученые.

Так, по их словам, у облученных мышей увеличивается эмбриональная смертность, причем доимплантационная, то есть еще на стадии, предшествующей имплантации эмбриона в матку. В исследованиях ученых из Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины С.МАЛЮТЫ и А.СОЛОМКО было показано, что даже в условиях культивирования ранних эмбрионов, полученных из облученных мышей, часть из них запаздывает с дроблением. Они оказываются просто не готовыми к приживлению и погибают. Поэтому появление на свет мутантных особей, которое вызвано сбоями в системе контроля генетического постоянства, встречается довольно редко.

Говоря об изменениях в поколениях животных, в частности крупного рогатого скота, проживающих в условиях повышенной радиации, ученые отмечают снижение плодовитости (более выраженное у коров, родившихся в условиях хронического ионизирующего облучения, чем у коров, попавших под его воздействие в половозрелом возрасте), а также изменение генетической структуры популяций. Изменения в генетической структуре — от типичной для высокоспециализированной молочной породы в сторону менее специализированных форм, характерных для мясного скота, — отчетливо наблюдались в поколениях КРС, воспроизводящегося в зоне отчуждения.