Погиб итальянский шоколадный магнат

Итальянский шоколадный магнат Пьетро Ферреро погиб в результате несчастного случая в Южной Африке, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя компании Ferrero.

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Ферреро был исполнительным директором группы Ferrero, которой принадлежит Nutella и Kinder.

Итальянская газета Corriere della Serra сообщила, что 48-летний Пьетро Ферреро был в Южной Африке в командировке.

Газета процитировала представителя группы Ferrero, который заявил, что "в настоящее время мы получаем обрывочные новости, что точно произошло - пока не известно".