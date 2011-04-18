Погиб итальянский шоколадный магнат
22:06, 18 апреля 2011Разное
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Ферреро был в ЮАР в командировке
Итальянский шоколадный магнат Пьетро Ферреро погиб в результате несчастного случая в Южной Африке, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя компании Ferrero.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Ферреро был исполнительным директором группы Ferrero, которой принадлежит Nutella и Kinder.
Итальянская газета Corriere della Serra сообщила, что 48-летний Пьетро Ферреро был в Южной Африке в командировке.
Газета процитировала представителя группы Ferrero, который заявил, что "в настоящее время мы получаем обрывочные новости, что точно произошло - пока не известно".
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