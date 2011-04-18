Коммунисты нагрели руки на бюсте Сталина?

«Наша Украина» будет добиваться наказания работников правоохранительных органов, которые применяли незаконные действия к арестованным за уничтожение памятника Сталину членов ВО «Тризуб».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

«Мы будем добиваться наказания тех, кто во время этого дела применял пытки по отношению к ребятам», - сказал А.ПАРУБИЙ. По его словам, сейчас этим вопросом занимаются юристы.

А.ПАРУБИЙ отметил, что с самого начала это дело выглядело абсурдным. «Мало того, что их всех (членов «Тризуба») взяли на Рождественские праздники из дома без каких-либо ордеров, с самого начала их обвиняли во взрыве, то есть в том, что они взорвали памятник Сталину, и на этом базировались все обвинения относительно них», - сказал А.ПАРУБИЙ.

По его словам, после того, как стало понятно, что ни один следователь не может доказать факта взрыва, членов «Тризуба» обвинили в хулиганстве за уничтожение памятника.

А.ПАРУБИЙ отметил, что сооружение, которое находится во дворе офиса КПУ в Запорожье, не является памятником. «Мэр Запорожья фактически предоставил документы, что это сооружение не является памятником, и его нет ни в одном реестре. Это просто частная скульптура, которая находилась во дворе определенной политически силы. В принципе, ребята сделали то, что должны были сделать коммунальные службы», - сказал он.

По убеждению народного депутата, следствие искало какое-либо основание, чтобы объяснить свои действия и удерживать под арестом членов «Тризуба». В частности, они были обвинены в нанесении материального ущерба в особо крупных размерах. В частности, в КПУ был направлен запрос, и «появился невероятный, от руки написанный документ, в котором было расписано сколько было потрачено на референдум, на гениальные креативы, чтобы изготовить этот памятник Сталину».

«То есть с первого дня это дело не имело никакого отношения к закону, оно было исключительно политическим», - добавил депутат.

А.ПАРУБИЙ отметил, что суд по этому делу еще продолжается. Кроме того, по словам депутата, необходимо выяснить, за какие средства некоторых арестованных членов «Тризуба» перевозили чартерным рейсом из Ивано-Франковска в Запорожье в сопровождении сотрудников «Беркута».

«Мы не оставим просто так того, что три месяца ребята находились за решеткой незаконно, и того, как правоохранительная система к ним относилась, поскольку считаем, что это было политическое преследование и кто-то должен за это отвечать», - добавил он.

Кроме того, в «Нашей Украине» считают, что суд должен установить законность возведения памятника Сталину.

Член ВО «Тризуб» Андрей ТАРАСЕНКО, в свою очередь, сообщил, что в смете КПУ на установление памятника написана сумма 347 тыс. грн., из них сам бюст Сталина стоил до 70 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Запорожья выпустил из-под ареста членов ВО «Тризуб» на поруки народных депутатов от «Нашей Украины».