В Севастополе автомобиль врезался в столб - два человека погибли

15:37, 16 апреля 2011
Разное
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Еще двое ранены

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате наезда автомобиля на столб сегодня утром в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ города.

«В 5.05 водитель автомобиля «Мицубиси» напротив остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал на тротуар, где произвел наезд на световую опору», - говорится в пресс-релизе.

В аварии погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир. По факту аварии ведется следствие.

 

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