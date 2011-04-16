В Севастополе автомобиль врезался в столб - два человека погибли

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате наезда автомобиля на столб сегодня утром в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ города.

«В 5.05 водитель автомобиля «Мицубиси» напротив остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал на тротуар, где произвел наезд на световую опору», - говорится в пресс-релизе.

В аварии погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир. По факту аварии ведется следствие.