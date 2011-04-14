Сотрудник ГАИ уволен за нецензурную брань

В Харцызске Донецкой области сотрудник ГАИ уволен с работы за некорректное поведение по отношению к автовладельцу и нецензурную брань во время несения службы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что руководство областной милиции приносит свои извинения жителям области за нетактичные действия сотрудника ГАИ Харцызска, которые имели место 9 апреля.

Капитан остановил автомобиль «Chery» и при проверке документов вел себя некорректно (видео), выражался в адрес автовладельца нецензурной бранью.

По результатам служебного расследования, проведенного ГУМВД Украины в Донецкой области по факту данного инцидента, в отношении сотрудника ГАИ принято однозначное решение об увольнении его из органов внутренних дел.

Кроме того, освобождён от занимаемой должности начальник ГАИ Харцызска, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 5 руководителей областного Управления ГАИ.