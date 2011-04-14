Милиция нашла, кто обокрал сына Януковича

Сотрудники уголовного розыска киевской милиции задержали нескольких человек, подозреваемых в краже нескольких квадроциклов и гидроциклов, которые якобы принадлежат одному из сыновей действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что упомянутое имущество похитили из одного из боксов в Голосеевском районе Киева.

По данным источника, завтра, 15 апреля, Голосеевский районный суд Киева должен избрать задержанным меру пресечения.

В свою очередь, в комментарии по этому поводу в столичной милиции подтвердили факт кражи, отметив: "Мы не знаем, кому принадлежит это имущество. Главное, что виновные в краже задержаны".

В милиции Киева также уточнили, что кража произошла 14 февраля. В частности, из гаражного бокса станции технического обслуживания неизвестные похитили 5 квадроциклов и 2 гидроцикла.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое киевлян и двое жителей Киевской области, по месту жительства которых обнаружено и изъято похищенное имущество.