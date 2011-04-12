Янукович наградил космонавтов орденом "За заслуги" III степени

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ "О награждении государственными наградами Украины” ряда лиц за значительный личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, весомые трудовые достижения в создании и внедрении космических систем и технологий и высокое профессиональное мастерство.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, первый космонавт независимой Украины Леонид КАДЕНЮК, летчик-космонавт Александр ВОЛКОВ (Российская Федерация) и летчик-космонавт Алексей ЛЕОНОВ (Российская Федерация) награждены орденом "За заслуги" III степени.

Кроме того, орденом "За заслуги" I степени награждены генеральный директор - генеральный конструктор научно-производственного предприятия Хартрон-Аркос ЛТД АО "Хартрон" (г. Харьков) Юрий ЗЛАТКИН и заместитель генерального конструктора по разработке движущих установок - главный конструктора и начальник КБ государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля" (г. Днепропетровск) Владимир ШНЯКИН.