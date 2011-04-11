Сайт и журнал «Корреспондент» сменили собственника

16:54, 11 апреля 2011
Разное
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Источники называют Порошенко

Гражданин США Джед САНДЕН вышел из состава акционеров ПАО «КП Медиа», сообщает сайт Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

Как отмечается, Д.САНДЕН «продал все принадлежащие ему акции».

В соответствии с информацией SMIDA, физическим лицам – нерезидентам Украины принадлежало в «КП Медиа» около 52%.

По информации сайта http://www.company.com.ua/, согласно данным ПАО в системе раскрытия Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, к концу 2009 года Д.САНДЕНУ принадлежало 47,3619% акций, однако к лету 2010 года его пакет вырос до 52,1429%.

В системе раскрытия информации уточняется, что продажа акций состоялась до смены руководителя «КП Медиа», которая произошла в конце марта: новым генеральным директором стал Виталий ГОРДУЗ, в последнее время возглавлявший цифровое агентство Netwalker, который до этого был руководителем подразделения New media Украинского медиахолдинга (УМХ).

В состав «КП Медиа» входят сайт и журнал «Корреспондент», Bigmir.net и ряд других печатных и интернет-изданий.

По данным СМИ, Д.САНДЕН вел переговоры о продаже холдинга «КП Медиа» с середины 2010 года. По разным оценкам, весь «КП Медиа» стоит около 20 млн. долл.

По информации «Телекритики», вероятными покупателями «КП Медиа» являются структуры Петра ПОРОШЕНКО и Украинский медиахолдинг.

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