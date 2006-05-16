Тина Кароль в Афинах станцевала на столе и продала свое платье

Пресс-конференция украинской певицы Тины Кароль в Евроклубе стала рекордной по количеству журналистов. Тина сумела удовлетворить их интерес "по полной": запела "Чорнобривці" и сплясала на столе. А на вечере-презентации певица устроила аукцион и выставила на него платье, в котором она победила на "Новой волне" в Юрмале. Фан из Польши купил его за 200 долларов.

Газета "Сегодня"