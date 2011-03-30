Активиста Нашей Украины вызывают в СБУ

Сегодня активисту «Нашей Украины» в Запорожье Дмитрию ХАРЬКОВУ была вручена повестка на допрос в следственном отделе УСБУ г. Запорожья по делу о повреждении памятника Сталину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Наша Украина”, уточнив, что допрос должен начаться 30 марта в 15.00.

Между тем Д.ХАРЬКОВ расценивает этот факт как попытку давления и политических преследований.

При этом в “Нашей Украине“ напомнили, что еще в июле 2010 года Д.ХАРЬКОВ обжаловал сооружение памятника Сталину в Октябрьском районном суде Запорожья. «Считаю, что установление указанного памятника в г. Запорожье, где я родился и постоянно проживаю, является незаконным и унижающим мою честь и достоинство, а также причиняет тяжкие моральные страдания», - говорилось, в частности, в исковом заявлении.

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.

Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали более 10 членов ВО "Тризуб".