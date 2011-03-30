Перевернулась маршрутка Киев-Сумы: двое раненых

В центре города Сумы перевернулся пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс из Киева.

Как сообщили УНИАН в отделе ГАИ УМВД Украины в Сумской области, ДТП произошло вчера, 29 марта. Проехав перекресток, микроавтобус "Мерседес" неожиданно выехал на тротуар, где сбил дерево и перевернулся. До своей конечной остановки он не доехал всего несколько сотен метров.

В результате аварии пострадали два пассажира: у одного из них травмировано лицо, у другого - плечо и голень. Оба пострадавших доставлены в медицинские заведения областного центра.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса заснул за рулем автомобиля.

Сотрудники ГАИ ведут по факту ДТП проверку.