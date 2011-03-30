5 самых дорогих квартир в Киеве

В Киеве самая дорогая аренда квартиры в элитном комплексе в Печерском районе в марте составила 200 тыс. грн./месяц.

Об этом говорится в исследование портала Slando, переданном агентству УНИАН.

Согласно исследованию, общая площадь пятикомнатных апартаментов составляет 557 кв. м. В них есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостиная и спа-зона.

На втором месте рейтинга оказались четырехкомнатные апартаменты в том же доме. Месячная аренда квартиры площадью 245 кв. м обойдется в 160 тыс. грн. На третьей позиции - пятикомнатный трехуровневый пентхаус по б-ру Леси Украинки, снять который можно за 120 тыс. грн. в месяц. Площадь квартиры, оснащенной системой "умный дом" и климат-контролем, составляет 400 кв. м.

На четвертом месте - квартира общей площадью 230 кв. м, расположенная по ул. Владимирской, стоимость аренды которой составляет 112 тыс. грн.

Замыкает пятерку лидеров четырехкомнатная двухуровневая квартира по Кудрявскому спуску площадью 200 кв. м с арендной платой 96 тыс. грн.

Эксперты отмечают, что стоимость аренды элитных квартир Киева в марте достигла самых больших показателей за последние несколько месяцев. В конце 2010 года стоимость самых дорогих арендных квартир составляла 80-120 тыс. грн. в месяц.