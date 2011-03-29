Браконьеры застрелили последних лосей в Черкасской области

Браконьеров, которые застрелили последних лосей на территории Черкасской области, суд оштрафовал на 58 тыс. 500 грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, также был конфискован их внедорожник «Toyota RAV4», на котором они удирали от милиционеров.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года возле села Буряково Чигиринского района работники ГАИ задержали двух браконьеров, которые застрелили двух последних лосей на территории одного из охотничьих обществ Черкасской области.

Установлено, что браконьеры застрелили двух самок, одна из которых была беременной. По словам лесников, это были последних два лося, которые жили на воле.