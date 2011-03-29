Ульяновск стал столицей СНГ

Сегодня Ульяновску вручен сертификат «Культурной столицы Содружества-2011».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), программа «Культурные столицы Содружества» разработана в рамках Года историко-культурного наследия по инициативе и при активном участии Совета по гуманитарному сотрудничеству, Совета по культурному сотрудничеству и МФГС.

«Богатое историко-культурное наследие, насыщенная культурная жизнь и достижения в области культуры и искусства по праву дают возможность Ульяновску наряду с белорусским Гомелем называться культурной столицей Содружества. Можно сказать, что эти два города стали побратимами в области культуры», - говорится в приветствие председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея ЛЕБЕДЕВА.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля состоялась церемония вручения сертификата «Культурная столица Содружества 2011 года» городу Гомелю, Республика Беларусь.