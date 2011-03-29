В Украине ежегодно будет проходить межконфессиональный форум

Международная межконфессиональная конференция с участием лидеров крупнейших религиозных общин отныне станет ежегодным Киевским межконфессиональным форумом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института прав человека, противодействия экстремизму и ксенофобии, такое решение было принято по итогам конференции, которая проходила в Киеве 28-29 марта.

По словам инициатора конференции, народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, «сегодня в мире постоянно проходит множество форумов, которые организуются политиками, экономистами, учеными и людьми творчества, но есть большой дефицит в мероприятиях, которые могли бы становиться площадкой для диалога между лидерами различных религий, представителями светских и религиозных общин, власти и общества. Мы считаем, что Украина достойна того, чтобы стать местом проведения ежегодного международного межконфессионального форума, посвященного вопросам сосуществования различных религий, религиозных и светских общин».

Участники конференции в итоговой Киевской декларации заявили о готовности задействовать Киевский международный межконфессиональный форум для решения существующих глобальных и локальных гуманитарных противоречий на основе диалога и взаимоуважения, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Международная межконфессиональная конференция «Мировые религии и гражданское общество – против ненависти и экстремизма» была организована Институтом прав человека, борьбы с экстремизмом и ксенофобией. Участниками и гостями конференции стали Патриарх Иерусалимский ТЕОФИЛОС III, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИР, президент Федерации мусульман Франции Мохаммед БЕХАРИ, генеральный секретарь Европейского совета религиозных лидеров Стейн ВИЛЛУМСТАД, руководитель Королевского центра межконфессиональных исследований Иордании Камель Абу ДЖАБЕР, главный муфтий Духовного управления мусульман азиатской части России шейх Нафигулла АШИРОВ, директор Иорданского центра межконфессионального сосуществования отец Набиль ХАДАД.