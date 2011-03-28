В Одессе пьяный водитель BMW врезался в киоск: один погибший

В Одессе пьяный водитель автомобиля BMW врезался в киоск на перекрестке: один участник аварии погиб, еще три травмированы.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям со СМИ Одесского городского управления ГАИ.

По их данным, ДТП произошло вчера вечером. Водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением при повороте на пересечении улиц Белинского и Пантелеймоновской облцентра и совершил наезд сначала на дорожное ограждение и дерево на тротуаре, а затем - на торговый ларек «Форнетти».

Вследствие ДТП 22-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Кроме того, доставлены в больницу в тяжелом состоянии 21-летняя продавец киоска и 23-летний водитель BMW. Получил множественные переломы и травмы также второй пассажир авто, находившийся в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП ведется следствие, уточняются причины аварии, сообщили в ГАИ.