В Киеве горели два супермаркета, предварительная версия - поджог

В ночь с воскресенья на понедельник горели два складских помещения торговой сети "Фора".

Первый пожар случился в двадцать минут первого ночи по адресу бульвар Верховной Рады, 27 в Днепровском районе. Второй ровно через час на улице Заболотного, 48 А, сообщает «Сегодня».

«Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели что горит склад во дворе магазина, - рассказывали в ГУ МЧС Днепровского района про пожар на бульваре Верховной Рады. – Нашим бойцам удалось вовремя потушить огонь. В результате пожара сгорели деревянные поддоны, холодильные установки и кондиционеры. Также пострадали балконы двух жилых квартир на втором и третьем этаже, что расположены над складом».

Второй пожар произошел ровно через час по тому же сценарию.

«В 01.25 сработала пожарная сигнализация, - рассказали в управлении пожарной охраны Голосеевского района. – До нашего приезда пожар пытался ликвидировать огнетушителем охранник близлежащего с «Форой» рынка».

Пожарные за несколько минут потушили пламя. Как и в первом случае пострадали поддоны и кондиционер.

Предварительная причина обоих пожаров – поджог.