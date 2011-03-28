Умер изобретатель суперклея

Умер создатель формулы суперклея Гарри Кувер. Ему было 94 года.

Кувер скончался в своем доме в штате Теннесси. По словам его дочери, Мелинды Кувер, причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Изобретатель, согласно семейной легенде, создал суперклей случайно. Свое открытие Кувер сделал во время войны, когда работал над прицелами для стрелкового оружия. Впрочем, вещество цианоакрилат, которую он создал, оказалась для этой цели очень липким.

Снова о цианоакрилате Кувер упомянул лишь в 1951 году, когда занимался уже исследованиями в области авиации. Цианоакрилат и проявил свои уникальные склеивающие свойства, и химик понял, что на его основе можно сделать коммерчески успешный продукт. В продажу в США суперклей поступил в 1958 году.

Сначала новый клей под названием "Смесь 910" покупали неохотно, но когда Кувер показал его замечательные свойства в одной из телепередач, спрос на него резко возрос. Сегодня цианоакрилат входит в состав многих популярных клеев, среди которых наш "Момент".

В 2010 году президент США Барак Обама наградил Кувера Национальной медалью в области технологий и инноваций.

ТСН